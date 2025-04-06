بالصور| عمرو دياب يتألق في حفل أبوظبي وسط حضور جماهيري ضخم

كتبت- منى الموجي:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا ضخما في ساحة الاتحاد بارك بأبو ظبي وسط حضور جماهيري ضخم .

ويعد الحفل هو الأضخم في الإمارات بين حفلات موسم عيد الفطر حيث احتشد الآلاف في ساحة أرينا بارك قبل الحفل بساعات لانتظار الهضبة .

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" قبل أن يمتع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه، منها: ده لو اتساب، الحوت، انت الحظ، بحبه، قمرين ، ليلي نهاري، العالم الله، تملي معاك.

وفاجأ عمرو دياب جمهوره بتقديم أغنية "نقول إيه" التي صدرت في ألبوم "الليلادي" عام ٢٠٠٧ ، وحرص الجمهور على غنائها معه وسط تفاعل كبير .

ولم تتوقف مفاجآت الهضبة في حفله إذ دعا ابنته جنا للصعود إلى المسرح وشاركته غناء أغنية "وغلاوتك" وسط حفاوة كبيرة من الجمهور الذي تفاعل مع غناء عمرو وجنا .

وحرص الهضبة خلال الحفل على تحية الدي جي العالمي آدم بورت الذي قدم فقرة موسيقية رائعة قبل صعود عمرو دياب إلى المسرح.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا يوم الجمعة حفلا كبيرا في دولة البحرين .