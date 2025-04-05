بالفيديو.. عمرو دياب يرقص مع ابنته جنى على أغنية "وغلاوتك" في حفل أبو ظبي

كتب - معتز عباس:

حرص النجم عمرو دياب على الاحتفال بابنته جنى في الحفل الغنائي الذي أقيم اليوم السبت في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

ونشرت صفحة "بيلبورد عربية" على موقع "انستجرام" مقطع فيديو جمع الهضبة عمرو دياب وجنى وآدم بورت وهما يرقصان على أغنية "وغلاوتك".

وكتبت الصفحة تعليقًا، على الفيديو: "عمرو دياب يراقص ابنته جنى، وآدم بورت ينضم لهما خلال حفل الليلة في أبوظبي".

أحيا الهضبة حفلًا جديد الليلة في "الاتحاد بارك" بأبوظبي، الذي يجمعه بالموسيقي ومنتج الآفرو هاوس العالمي آدم بورت.

كما أحيا النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا في البحرين، أمس الجمعة، الذي أقيم على مسرح "بيون الدانة" وسط حضور جماهيري هائل من عشاقه.

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