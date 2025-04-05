قدمتها لأنغام قبل 4 أعوام.. أكرم حسني يكشف كواليس أغنية "تيجي نسيب"

القاهرة- مصراوي:

قال الفنان أكرم حسني إن دوره في مسلسل "الكابتن"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، كان أسهل نسبيًا مقارنةً ببقية الممثلين. وأرجع ذلك إلى طبيعة شخصيته في العمل، إذ كان قادرا على رؤية الأرواح، على عكس الشخصيات الأخرى التي لم تكن تراهم، مما جعل أداء زملائه أكثر تحديًا.

أضاف "حسني" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "ON"، أنه كان يشفق أحيانًا على زملائه الممثلين، نظرًا لصعوبة التفاعل مع شخصيات غير مرئية لهم ضمن سياق الأحداث، في حين كان هو قادرًا على التفاعل معهم بسهولة داخل المشاهد.

في سياق آخر، حكى أكرم حسني تفاصيل كتابته لأغنية "تيجي نسيب" للفنانة أنغام، موضحا أن أنغام قدمت الأغنية على طريقة "يا جبل ما يهزك ريح". مشيرا إلى أنه يكتب تلك النوعية من الأغاني ويتركها، ليس بغرض غنائها لأنه يتجه للأغاني ذات الطابع الكوميدي والخفيف.

أوضح أنه التقى بأنغام قبل 4 أعوام برفقة أمير طعيمة، والذي أخبرها أنه يكتب أغاني جادة، فطلبت أنغام أن تستمع إلى بعضها. مردفا أنه ذهب إليها في اليوم التالي وأعطاها أغنيتي "تيجي نسيب" و"خليك معاها". مواصلا: "قالتلي من أول لحظة أنا هغنيهم.. الأغاني دي معايا في الألبوم بتاعي، الأغاني كانت متلحنة من أمير عبدالواحد وقتها".

"الكابتن" تأليف أيمن الشايب، عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، رحمة أحمد فرج، ومجموعة كبيرة من الفنانين.