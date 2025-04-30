سعر التذكرة 2750 جنيه تفاصيل حفل مروان موسى و المطربة الأمريكية نايكا

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مغني الراب مروان موسى، لمشاركة مطربة البوب الأمريكية نايكا، في حفل غنائي مقام ضمن فعاليات مهرجان " unzipped".

من المقرر إقامة الحفل الغنائي يوم 9 مايو المقبل، في "زد بارك"، وبلغ سعر التذكرة 2750 جنيه.

ويعد الحفل، هو الأول لمؤدي أغاني الراب مروان موسى، بعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، والمقرر طرحه يوم 5 مايو المُقبل عبر جميع المنصات الموسيقية.

ويضم الألبوم 5 أجزاء تمثل المراحل الخمس للحزن ،الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والقبول.

مطربة البوب الأمريكية نايكا، نالت شهرتها من تقديم أغاني تمزج بين ألوان موسيقية مختلفة، منها الأفريقية والأوروبية وإيقاعات الكاريبي، وأصدرت أول أغنياتها "Ride" عام 2017 بالتعاون مع كابيتال ريكوردز، متبوعة بأغنيتها "Limbo"،

و طرحت المطربة، أول ألبوماتها في العام 2020 "Lost In Paradise, Pt. 1" ، و في عام 2021 ، قدمت ألبومها الثاني "Lost In Paradise, Pt. 2" وحقق أرقامًا قياسية بحصوله على أكثر من 43 مليون عملية بث على منصة سبوتيفاي.