تعرف على موعد حفل أنغام في لندن

كتبت - نوران أسامة:

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة البريطانية لندن، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر المقبل، على خشبة قاعة ألبرت الملكية.

وروجت الشركة المنظمة للحفل من خلال نشر البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "ستحيي أنغام حفلاً غنائياً في قاعة ألبرت الملكية بلندن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر".

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.

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