أغنية "مش هقدر أودعك" لـ محمود راتب تتخطى 5 ملايين مشاهدة

كتبت- منى الموجي:

احتفل المطرب محمود راتب بنجاح أغنيته الجديدة "مش هقدر أودعك"، بعدما تخطت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وطرح راتب الأغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية، وأعرب في بيان صحفي عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها مؤخراً على الأغنية، وأشار إلى أنها كلمات محمود عودة، وألحانه، وتوزيع: وليد ميمني، وإنتاج العندليب للإنتاج الفني "محمد شبانة".

وتقول بعض كلمات الأغنية: مش هقدر أودعك لعيوني ترجعك لسنين عدت ما بينا ذكراها توجعك، ساعتها يا ضي شمسي هكره طول عمري نفسي، علشان كنت السبب في إني أدمعك.

الأغنية هي الرابعة التي طرحها المطرب محمود راتب خلال الفترة الماضية، إذ سبق وطرح أغنية "إحساسي بيك"، والأغنية من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني.

كما طرح المطرب محمود راتب أغنية بعنوان "قلبت بجد"، من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني، والتي تم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح .

يشار إلى أن أغنيته الأولى كانت بعنوان "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور.