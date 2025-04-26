كارمن سليمان تفتتح الدورة العشرين من مهرجان موازين في المغرب

كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة كارمن سليمان للمشاركة في مهرجان موازين بدولة المغرب، إذ تم اختيارها لتكون نجمة افتتاح الدورة العشرين وذلك على المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط يوم الخميس ١٩ يونيو المقبل.

وتقدم كارمن خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي يعشقها الجمهور ومن المتوقع أيضا أن تغني أغاني ألبومها الجديد التي هي بصدد طرحه قريباً.

وكشفت صفحة مهرجان موازين الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختيار كارمن: "بصوتها الفريد وحضورها الآسر، تفتتح كارمن سليمان مهرجان موازين في دورته العشرين الخميس 19 يونيو 2025، المسرح الوطني محمد الخامس يحتضن أمسية غنائية مميزة لافتتاح لا يُنسى كونوا جزءًا من اللحظة الأولى لهذه الدورة الاستثنائية".

وتنضم كارمن سليمان إلى قائمة الفنانين العالميين والعرب المشاركين في الدورة الـ20 من المهرجان، من بينهم: راغب علامة وزياد برجي ونانسي عجرم.

وجدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج نجوم الغد لاكتشاف المواهب بنسخته الأولى على قناة SBC السعودية إلى جانب فؤاد عبدالواحد وداليا مبارك، كما أطلقت العديد من الأغاني الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات ولاقت تفاعل كبير من جمهورها في الوطن العربي.