محمد رمضان عن حفل "كوتشيلا": نكتب فصلا جديدا وهذه مجرد البداية

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعي حسابه على موقع انستجرام، صورًا من حفله الأخير الذي أحياه في أمريكا ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا.

وظهر رمضان على المسرح وكشف عن تفاعل الجمهور مع أغانيه، وفي إحدى الصور ظهر وهو يُقبل جواز السفر المصري.

وعلق رمضان على الصور "لن ينسى التاريخ أن أول مصري غنى هناك كان محمد رمضان، بفضل الله وحب جمهوري، بدأنا نكتب فصلًا جديدًا في التاريخ، هذه مجرد البداية".

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بتقديم برنامج مدفع رمضان على قناة DMC، والذي حقق نجاحا كبيرا طوال أيام عرضه، وكان رمضان قدم في رمضان 2023 مسلسل جعفر العمدة ليغيب بعده عن المشاركة في أعمال تليفزيونية جديدة، والعمل من إخراج محمد سامي، وبطولة هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، أحمد داش.