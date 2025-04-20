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فيديو.. تحضيرات أحمد سعد لدويتو "ارقص يا حبيبي" بصحبة المطرب اليوناني konstantinos

10:18 م الأحد 20 أبريل 2025

أحمد سعد

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كتبت- منال الجيوشي

نشرت صفحة et بالعربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، كواليس تحضيرات الفنان أحمد سعد لدويتو غنائي بعنوان "ارقص يا حبيبي"، بصحبة المطرب اليوناني konstantinos

وعلقت الصفحة على الفيديو: "كواليس تحضيرات دويتو (ارقص يا حبيبي) بين أحمد سعد واليوناني Konstantinos قبل أن يقوما بغنائه لأول مرة على المسرح خلال حفل أقيم في دبي أمس"

وظهر الفنان أحمد سعد في الفيديو، بصحبة زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني

وأحيا أحمد سعد حفلا غنائيا بمدينة دبي الإماراتية، مساء أمس، وقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه أبرزها: "إيه اليوم الحلو ده"، "وسع وسع"، "عليكي عيون"، وغيرها

كما ظهر على المسرح بصحبة المطرب اليوناني

Konstantinos وقدما لأول مرة أغنية بعنوان "ارقص يا حبيبي"، وسط تفاعل جمهور الحفل

إنستجرام أحمد سعد أغنية ارقص يا حبيبي المطرب اليوناني konstantinos أحمد سعد علياء بسيوني
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