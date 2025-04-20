غدا.. السوبرانو العالمية أميرة سليم تحتفل بعيد الفصح في لبنان

كتبت- منى الموجي:

تجري السوبرانو العالمية أميرة سليم بروفات مكثفة في بكركي يمدينة جونية اللبنانية، استعدادا للمشاركة لأول مرة في الاحتفالات بعيد الفصح والتي ستقام مساء الإثنين 21 يونيو.

وتشارك أميرة في العرض العالمي الأول لقداس الماروني السيمفوني بتوقيع المؤلف الموسيقي اللبناني نديم طربيه، وبمشاركة الأوركسترا الفلهارموني الوطني اللبناني وجوقة المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان بقيادة المايسترو كريم سعيد والتينور الشهير جوزيف دحدح.

وقالت في بيان صحفي "سعيدة بأن أكون جزء من هذه الاحتفالية العظيمة من خلال عمل موسيقي تم تأليفه خصيصا لتلك المناسبة مع المؤلف الموسيقي نديم طربيه في أول انطلاقة كبيرة له على الساحة العالمية، فلأول مرة في التاريخ تتم صياغة القداس الماروني التقليدي في قالب سيمفوني ضخم، يجمع بين الأوركسترا والجوقة والمؤديين المنفردين ليمثل حدثا في مسيرة الموسيقى الروحية المارونية واللبنانية".