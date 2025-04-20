تعرف على شروط حضور حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية.. تذاكره وصلت لـ500 ألف جنيه

كتب- مصطفى حمزة:

حددت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 3 شروط لحضور الحفل يوم 16 مايو المقبل.

وجاءت شروط الحضور كالتالي، لا يسمح باستبدال أو إعادة التذاكر بعد الشراء، والعمر المسموح له بالدخول يبدأ من 7 سنوات، وذلك مقابل سداد ثمن التذكرة بالكامل، ومنع الدخول عقب إغلاق أبواب مقر الحفل.

وحذرت الجهة المنظمة، من بيع أو شراء التذاكر، عبر مواقع التواصل، موضحة إن البيع تم فقط عبر منصة الحجز الإليكتروني، أو فروع تذكرتي".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 7 فئات، وهي 1200، و2150 جنيه، للتذاكر الفردية العادية "وقوف"، وعلى مستوى الطاولات، جائت كالتالي 6000 ومكانها بالخلف، و6500 بالوسط، و 7000 بالمقدمة.

وفي فئة اللونج، بلغ سعر طاولة تضم 10 أفراد، إلى 150000جنيه، في حين وصلت في فئة "سكاي بوكس"، وتضم 15 فرد إلى 500000 جنيه.

النجم عمرو دياب، من المقرر أن يقوم بإحياء حفل على مسرح القرية العالمية في دبي، يوم 16 مايو المقبل.