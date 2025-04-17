أغنية "بيني وبينك الله" تجمع 3 جنسيات عربية

كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة اليمنية فاطمة مثنى أغنية جديدة بعنوان (بينك وبيني الله) من ألحان حنين علي وتأليف شريف عمر بطيشة.

الأغنية عمل مشترك بين ٣ فنانين من جنسيات مختلفة، إذ تشهد التعاون الأول بين فاطمة وبين الملحنة السعودية حنين علي والتي حصلت على عضوية جمعية المؤلفين والملحنين بفرنسا، وقامت بالتلحين لنخبة من نجوم الوطن العربي مثل هاني شاكر، ومحمد الحلو، وعلي الحجار وغيرهم، كما قامت بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام الوثائقية، ومثلت السعودية في بعض المهرجانات الموسيقية الدولية كملحنة.

بدأت فاطمة في المجال الفني منذ الصغر، والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في العديد من الحفلات والمناسبات المصرية.

وقام بتأليف الأغنية الشاعر الغنائي والإعلامي شريف عمر بطيشة المذيع في إذاعة الشرق الأوسط، والذي قام بتأليف كلمات تترات العديد من المسلسلات والبرامج الإذاعية.

وعن هذا التعاون تقول الملحنة حنين علي في بيان صحفي: قدمنا أغنية بيني وبينك الله باللهجة البيضاء حتى لا يجد أي مستمع في الوطن العربي صعوبة في فهم معانيها، كما اخترت أن يكون لحنها مزيج بين الروح الخليجية والمصرية كنوع من التجديد والاختلاف.

يذكر أن الملحنة حنين علي تمتلك العديد من التجارب الغنائية المتنوعة، منها الأغاني الوطنية إذ قامت بتلحين أغنية "يا مصراوية" للفنان الكبير محمد الحلو وقدمت أيضا الأغنية الوطنية "بكرة جاي ليا" من غناء المطربة فاطمة عيد، كما أهدت وطنها السعودية العديد من الأغاني في مناسبات وطنية مختلفة مثل (نحلم نحقق) و(هذي بلادي)، ولحنت حنين العديد من الأدعية الدينية الناجحة، منها دعاء "طرقت بابك" للفنان علي الحجار، ودعاء "يا رب يا رحمن" للفنان هاني شاكر.