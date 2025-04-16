عصام صاصا يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب- مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، بعد أيام من طرح أحدث أغانيه "محكمة".

أغنية "محكمة"، حققت ما يزيد عن 3 مليون و 500 ألف مشاهدة، بعد أيام من طرحها عبر قناة مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، وحلت في المركز الأول، في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا.

ويقول مؤدي المهرجانات، في أغنية "محكمة"، "أنا نمبر واحد"، على غرار النجم المثير للجدل محمد رمضان، الذي طالما غنى مؤكدا "أنا نمبر وان".

أغنية "محكمة"، هي السادسة التي يطرحها مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، عقب قضاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد دهسه شابا بسيارته، ووفاة الضحية.

وطرح عصام صاصا، أغاني "غبنا وغاب الإبداع"، و"في زنزانتي"، و "أنا البطل"، و "الضرب ع العيون واجب"، بالإضافة إلى أغنية بعنوان "إحنا ولاد الشمس"، التي عرضت ضمن حملة الدعاية لمسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض في النصف الأول من رمضان الماضي.