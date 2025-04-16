حكيم يكشف عن تقديم أغنيته "السلام عليكو" في فيلم أمريكي

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المطرب الشعبي حكيم، عن سعادته باكتشافه تقديم أغنيته الشهيرة "السلام عليكو"، في فيلم أمريكي، من بطولة النجمة العالمية ريس ويذرسبون.

المطرب حكيم، نشر مقطع فيديو من الفيلم عبر صفحته، في موقع فيسبوك، وكتب،:" من أحلى الحاجات النهاردة اني أشوف مقطع من فيلم فانيتي فير للمخرجة العالمية "ميرا نير " والممثلة العالمية ( ريس ويذرسبون ) الحائزة على جائزة الأوسكار .. وهي بترقص على أغنيتي السلامو عليكو ".

فيلم "فانيتي فير"، عرض عام 2004، ومن إنتاج شركة يونيفرسال العالمية.

المطرب حكيم، خلال ظهوره في برنامج " صاحبة السعادة"، تحدث عن كواليس تعاونه والملحن حسن إش إش، والشاعر الراحل أمل الطائر، في تقديم "السلامو عليكو"

وقال: "قابلنا مرة واحد في مكان شعبي بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمة معايا 4 سنين، بعدها لقيت مطرب عامل أغنية بتبدأ بجملة (وبعد السلام)، ده بقى حل لينا أزمة كبيرة لأن مكناش عارفين نبدأ الأغنية إزاي، فدورنا على المطرب لاقيناه محبوس والملحن كمان لسه متوفي".

وأضاف: “روحت لحسن إش إش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وجهزنا الأغنية، ولما طلع المطرب من السجن راضيناه بحقه نظير الأغنية لأننا خدنا منه بس الطلعة بتاع الأغنية”.

الأغنية بالفيلم

حكيم وقصة " السللامو علكوا"