سعر التذكرة يصل إلى نصف مليون جنيه.. تعرف على أسعار حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

كتبت - سهيلة أسامة:

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة الموافق 16 مايو المُقبل، داخل الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس.

وأعلنت شركة "تذكرتي"، المنظمة للحفل، عن فتح باب الحجز، كاشفة عن فئات وأسعار التذاكر التي جاءت متنوعة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 1000 جنيه مصري

الفئة الثانية: 1850 جنيهًا مصريًا

الفئة الثالثة: 6000 جنيه مصري

الفئة الرابعة: 6500 جنيه مصري

الفئة الخامسة: 7000 جنيه مصري

الفئة السادسة (طاولة لـ10 أشخاص): 150 ألف جنيه مصري

الفئة السابعة (طاولة لـ15 شخصًا): 500 ألف جنيه مصري

ويستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد، المقرر صدوره خلال موسم صيف 2025.

وكشف الموزع الموسيقي عادل حقي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن تعاونه مع دياب في الألبوم المنتظر، موضحًا: "العمل على ألبوم النجم والصديق العزيز عمرو دياب بدأ منذ فترة، وقمت بتوزيع 4 أغانٍ منه، وجميعها من ألحان الملحن محمد يحيى".

ومن المقرر أن يطرح دياب أغاني الألبوم الجديد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع شركة "أنغامي".

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