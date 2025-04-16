تعرف على موعد حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 16 مايو المقبل 2025، المقرر إقامته بالجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي الخاص بها عبر حسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "مع الهضبة انضم لينا 16 مايو في الجامعة الأمريكية في حفلة Polaroid مع الهضبة عمرو دياب، اللي دايمًا حاضر في كل لحظة من حياتنا. في الفرح، في الوحدة، في أول حب وأصعب وداع صوته دايمًا معانا".

ويستعد الفنان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع صيف 2025.

وكشف الموزع الموسيقي عادل حقي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن تعاونه مع دياب في الألبوم المنتظر، موضحًا: "العمل على ألبوم النجم والصديق العزيز عمرو دياب بدأ منذ فترة، وقمت بتوزيع 4 أغانٍ منه، وجميعها من ألحان الملحن محمد يحيى".

ومن المقرر أن يطرح دياب أغاني الألبوم الجديد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع شركة "أنغامي".

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