7 مايو.. سميح ساويرس يشارك في حفل بدار الأوبرا لدعم اللاجئين من غزة

كتبت- منى الموجي:

يشارك رجل الأعمال سميح ساويرس، في حفل موسيقي كبير يُقام بدار الأوبرا المصرية الشهر المُقبل، مساء يوم الأربعاء الموافق 7 مايو المُقبل.

ويعزف سميح على البيانو بمصاحبة الأوركسترا الفيلهارموني المصرية في الأوبرا، ويقود الحفل المايسترو لينا- ليزا فوستندورفر والمايسترو أحمد الصعيدي.

ومن المقرر أن يتم التبرع بكامل عائدات الحفل لصالح الهلال الأحمر لدعم اللاجئين من غزة.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعزف فيها سميح ساويرس على البيانو في حفل كبير، وعن اتجاهه للعزف تحدث في فيديو قديم يعود تاريخه لعام 2023 عن التحدي الجديد، قائلا "مكانش فاضل غير اني أخترع لنفسي تحدي جديد ولقيته الصراحة، في يوم وليلة قررت اتعلم ألعب البيانو وألعب كونشيرتو مع أوركسترا، ومن ساعتها بقالي 3 سنين بتمرن كل يوم ساعة أو ساعتين".