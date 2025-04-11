"يوتيوب" يبث مباشرة أول مشاركة للنجم محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا

كتبت- منى الموجي:

أعلن موقع YouTube عن بثه الحصري والمباشر للعرض الأول للنجم محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون (Coachella Valley Music and Arts Festival). يمثل هذا الحدث المرة الأولى التي سيقدم فيها فنان مصري عرضًا على مسرح كوتشيلا الشهير، ويقوم YouTube بنقل هذه اللحظة، إلى جانب جميع عروض كوتشيلا، إلى الجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويشاهد الجمهور عروض محمد رمضان الحماسية مباشرة على مسرح جوبي، على قناة كوتشيلا الرسمية على YouTube:

الأحد 13 أبريل 2025: الساعة 5:20 صباحًا بتوقيت دبي / 3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الأحد 20 أبريل 2025: الساعة 5:20 صباحًا بتوقيت دبي / 3:20 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وقال محمد رمضان في بيان صحفي: "أنا متحمس لتقديم الموسيقى المصرية والعربية والأفريقية في كوتشيلا. سيستمتع بها الجمهور هناك والملايين على YouTube. هذه لحظة عظيمة للموسيقى المصرية وأنا متحمس ليشارك العالم أعمالنا. الثقة في الله نجاح."

حصد رمضان، المعروف بأغانيه مثل "مافيا" و"نمبر ون" و"يا حبيبي"، أكثر من ستة مليارات مشاهدة على قناته على YouTube وأكثر من 16 مليون مشترك. في عام 2024.

هذه هي السنة الثالثة عشر التي يقوم فيها YouTube بالبث المباشر لهذا المهرجان الموسيقي العالمي.