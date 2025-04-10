بالفيديو.. المطرب محمود معتمد يطرح أغنية "كنتوا فين" على "يوتيوب"

كتب- هاني صابر:

طرح المطرب محمود معتمد، أحدث أغانيه الجديدة "كنتوا فين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي يتعاون فيها مع شركة "sms" للإنتاج الفني.

أغنية"كنتوا فين" من كلمات حازم إكس، وألحان فلسطيني، وتوزيع خليل وشندي، وأورج صابر عشماوي، ومن إنتاج معتز عرموش.





وتقول بعض كلمات الأغنية: كنتوا فين

وأنا في بحر الدموع لوحدي عايم

كنتوا فين

وأنا في قلق وخوف وحزن دايم

كنتوا فين

في عز لما قلبي كان واجعني

كنتوا فين

أكيد محدش كان سامعني

عيني

أرجع أحن واسامحكوا على عيني

كدة خلاص بقى وبينكوا وبيني

محدش فيكوا تاني لا هيلاقيني

ومش عايز أي واحد يواسيني

يذكر أن، الجهة المنتجة sms لـ معتز عرموش تعاونت في وقت سابق مع المطرب عمر كمال بأغنية "الساحر" وأحمد عبده بأغنية "قدرت إزاي"، وأغنية "متحسبونيش" ومنة فاضل بأغنية "مستفز" ، و "مكاني"، و "مابقتش بخير"، ومحمود معتمد بأغنية "عدم الإزعاج"، ونورهان درويش بأغنية "هنا غزة"، وغيرهم.