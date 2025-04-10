تحويل شخصيات "الأسطورة" لرسوم متحركة.. محمد رمضان يطرح أغنية "هتجيلي"

كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أحدث أغانيه "هتجيلي" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، مستعينا بشخصيات مسلسله الشهير "الأسطورة" بعد تحويلهم لرسوم متحركة.

"هتجيلي" كلمات مصطفى حدوتة، وحققت في أقل من ساعتين أكثر من 13 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية "شوفتيني كتير وأنا حنين تعالي شوفيني وأنا بقسى، شوفتيني عليكي بتجنن تعالي شوفيني وأنا بنسى، مشوفتيش مني غير معلش، مشوفتيش مني قلبة وش، أنا فرصة متتفوتش وضاعت وانتي مش حاسة.. هتجيلي .. هتلفي وهتجيلي".

جدير بالذكر أن مسلسل الأسطورة تم عرضه في رمضان 2016، إخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، روجينا، فردوس عبدالحميد، هادي الجيار، مي عمر، محمود حافظ، نسرين أمين، ريم مصطفى.

محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 من خلال برنامج "مدفع رمضان" والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة مرتفعة.