إعلان

تحويل شخصيات "الأسطورة" لرسوم متحركة.. محمد رمضان يطرح أغنية "هتجيلي"

07:25 م الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان 2
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان 3
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان 1
  • عرض 12 صورة
    النجم محمد رمضان
  • عرض 12 صورة
    مسلسل الأسطورة
  • عرض 12 صورة
    ناصر الدسوقي - مسلسل الاسطورة
  • عرض 12 صورة
    مسلسل الأسطورة
  • عرض 12 صورة
    مسلسل الأسطورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أحدث أغانيه "هتجيلي" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، مستعينا بشخصيات مسلسله الشهير "الأسطورة" بعد تحويلهم لرسوم متحركة.

"هتجيلي" كلمات مصطفى حدوتة، وحققت في أقل من ساعتين أكثر من 13 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية "شوفتيني كتير وأنا حنين تعالي شوفيني وأنا بقسى، شوفتيني عليكي بتجنن تعالي شوفيني وأنا بنسى، مشوفتيش مني غير معلش، مشوفتيش مني قلبة وش، أنا فرصة متتفوتش وضاعت وانتي مش حاسة.. هتجيلي .. هتلفي وهتجيلي".

جدير بالذكر أن مسلسل الأسطورة تم عرضه في رمضان 2016، إخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، روجينا، فردوس عبدالحميد، هادي الجيار، مي عمر، محمود حافظ، نسرين أمين، ريم مصطفى.

محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 من خلال برنامج "مدفع رمضان" والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة مرتفعة.

محمد رمضان هتجيلي الأسطورة مدفع رمضان رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح وأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا
وسط تذبذب الأسواق العالمية .. ما أفضل القطاعات المحلية للاستثمار ؟
من داخل السجن.. شهادات مؤلمة لشباب مصريين في الأسر الأوكراني