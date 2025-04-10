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بالصور.. عمرو دياب يرقص مع ابنته جنى على أغنية "ولا على باله" وسط الجمهور

10:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب وابنته جنى في حفل أبوظبي
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب وابنته جنى في حفل أبوظبي
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب وجنى في حفل أبو ظبي الأخير
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب وجنى في حفل أبو ظبي الأخير
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب وابنته جنى في حفل أبوظبي
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب وابنته جنى في حفل أبوظبي
  • عرض 8 صورة
    عمرو دياب وابنته جنى في حفل أبوظبي
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كتب - معتز عباس:

نشرت جنى ابنة المطرب عمرو دياب مقطع فيديو لها وهي ترقص مع والدها "الهضبة" على أغنية حبيبي ولا على باله، من حفله الأخير في أبو ظبي

نشرت جنى الفيديو عبر "ستوري" حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وظهرت وهي ترقص مع والدها وسط الجمهور الذي كان حاضرًا الحفل الغنائي.

يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيا ضخما يوم الأحد الموافق 4 مايو المقبل، في "القرية العالمية" بمدينة دبي، وذلك على خشبة المسرح الرئيسي الساعة 8 مساءً.

ومن المقرر أن يطرح الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد، خلال موسم صيف 2025.

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