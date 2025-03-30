مي سليم تطرح كليب أغنيتها الجديدة "اتعلقت بيه".. (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

طرحت الفنانة مي سليم أحدث أعمالها الغنائية "اتعلقت بيه" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

الأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

على صعيد آخر، تستعد مي سليم لعرض أحدث أفلامها السينمائية "أوراق التاروت"، الذي يضم نخبة من نجوم السينما، منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين. الفيلم من تأليف معتز المفتي، وإنتاج بلال صبري.

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