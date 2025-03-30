مسلم يقرر مقاضاة نقابة المهن الموسيقية بعد قرار إيقافه عن الغناء

كتبت- منى الموجي:

كشف مؤدي المهرجانات مسلم، أنه يستعد لمقاضاة نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدارها قرارا بإيقافه عن الغناء، مؤكدًا أن النقابة لم تستدعيه للتحقيق قبل اتخاذها أي إجراءات ضده.

ونشر مسلم فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قال فيه "اتفاجئت بقرار النقابة وإني اتوقفت وده مش موضوع سهل ولا موضوع عادي، المفروض إن نقابتك في أي بلد تانية لما بيكون فيه مشكلة بيكلموك يقولولك تعالى إحنا عاملين زي مجلس وتحقيق، إيه المشكلة وعملت إيه، لكن أنا اتوقفت بدون ما يتعمل حاجة من الحاجات دي معايا، صحيت الصبح لقيت قرار الإيقاف بدون أي وجه حق".

وتابع "وأنا يعلم ربنا إني في حالي ومش بقرب من حد ولا بعمل مشاكل مع حد، متعرفش بقى هل ده عند وعايزين يعطلوك بأي شكل، دي مش حاجة بإيدي إني ناجح وكويس والناس بتطلبني، حاجة تزعلني إني بعد ما ببهدل نفسي شغل وبتعب، يتقالي اتوقفت وأن عليا شكاوي كتير، شكاوي إيه أنا مكانش فيه غير حفلة الإسكندرية وتعبت فيها واعتذرت وبعتلهم اني كنت في المستشفى وعندي ميكروب في الدم مش بحور، وممكن أوريكم الورق اللي بيقول إني تعبان وعندي ميكروب في الدم، وبعت ده ومحدش اهتم بالموضوع".

وأكد مسلم محاولته الاتصال بالنقابة أكثر من مرة دون أن يتلقى أي رد، وأن لا أحد يهتم لحل مشكلته، مضيفا "مقلتش غير عوضي على ربنا والقرار اللي طالع بوقفي مش عليه توقيع النقيب الفنان مصطفى كامل، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل ومش هسيب حقي وهطلع على النائب العام وهرفع قضية ضد النقابة عشان ظلمتني، ومش عارف مشكلتي إيه".

واختتم "مش هسيب حقي ومش هسكت هما عايزين يدمروا مستقبلي وأقعد في البيت بس احنا في دولة قانون، ومش هيوصلوني إني أطلع برة بلدي وأكمل حياتي في حتة تانية، أنا هكمل في بلدي وعمرها ما هتظلمني".