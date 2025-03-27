بعد 4 أشهر من وفاته.. تفاصيل طرح أول أغاني ألبوم محمد رحيم

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد مدربة الأسود أنوسة كوتة، لطرح أول أغاني ألبوم زوجها الراحل المبدع محمد رحيم، وذلك أول أيام عيد الفطر المبارك.

أنوسة كوتة، كشفت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "دويتو رحيم ونهال نبيل، أغنية حبيبي، من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع خالد نبيل، وإخراج نهال نبيل، ستطرح أول أيام عيد الفطر المبارك، على يوتيوب قناة رحيم الرسمية وجميع المنصات".

المبدع الموسيقي محمد رحيم، رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، ولحن خلاله ما يزيد عن الـ 500 أغنية، وغنى من ألحانه أبرز رموز الأغنية، وفي مقدمتهم عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، محمد فؤاد، روبي، نانسي عجرم، نوال الزغبي، إليسا، وغيرهم.