بمناسبة عيد الأم.. طرح أغنية "بوسة إيدك عبادة" لـ سامر أبو طالب ومحمد المشعل

كتبت- منى الموجي:

بالتزامن مع عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية "بوسة إيدك عبادة" للفنان سامر أبو طالب والفنان السعودي محمد المشعل.

صدرت أغنية "بوسة إيدك عبادة" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، ونقل الكليب صورة عن أجواء الفرح بهذه المناسبة التي تُعتبر عزيزة على قلب كل إنسان.

جاءت أغنية "بوسة إيدك عبادة" باللهجة المصرية، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وحققت في أقل من 24 ساعة أكثر من 130 ألف مشاهدة.