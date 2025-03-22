أغنية "أمي" تجمع كاظم الساهر وجنات احتفالا بعيد الأم

كتب- هاني صابر:

يتعاون المطرب كاظم الساهر مع المطربة جنات، في أغنية جديدة بعنوان "أمي" احتفالا بعيد الأم.

الأغنية من ‎كلمات وموسيقى وألحان كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز.

وتقول كلمات أغنية "أمي":

أمي أمي أمي أمي

من مثلها أمي أنا

فديتها من مثلها

روح وقلب ذهب

أحبها أحبها

من بعد ربي حبها

إلى فؤادي الأقرب

شمعة عمري الملهمة

رغم الليالي المظلمة

والسنوات المؤلمة

راضية مبتسمة

ظلت معي حبيبة

صديقة طبيبة

بصبرها عجيبة عجيبة

لا تشتكي لا تعتب

يا أمي يا أمي.