مروان خوري وعبير نعمة في ليلة من الطرب والأصالة بحديقة الشهيد ١٣ فبراير

كتب - هاني صابر :

تستعد الكويت لاستقبال واحدة من أجمل الليالي الطربية، حيث يجتمع الفنان المبدع مروان خوري والفنانة المتألقة عبير نعمة في حفل غنائي راقٍ، يقام يوم الخميس 13 فبراير الجاري على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد، وذلك ضمن احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، وتعد تلك المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي بحفل واحد في الكويت.

الحفل من تنظيم وإنتاج شركة A Music بقيادة رئيسها التنفيذي أحمد الخالدي، الذي عبر عن سعادته بإقامة هذا الحدث الفني المميز، مشيرًا إلى أن الحفل يجمع اثنين من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية، واللذين يتمتعان بحضور خاص وصوت استثنائي.

يحظى مروان خوري بشعبية واسعة في الكويت، حيث نجح على مدار مسيرته الفنية في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق اللون الطربي والرومانسي، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير على الحفل منذ الإعلان عنه، ما يؤكد توق الجمهور الكويتي لمثل هذه الأمسيات الفنية الراقية.

وأكد الخالدي، أن هذا الحفل يحظى باهتمام كبير في إطار حرص الشركة على تقديم فعاليات تليق بمكانة حديقة الشهيد كوجهة ثقافية وفنية بارزة. كما ثمّن التعاون المثمر مع مراقب حديقة الشهيد المهندسة نشامي القعود، مشددًا على أن الجمهور سيكون على موعد مع حفل استثنائي ومختلف، يفيض بسحر الطرب الأصيل ويجمع بين الإحساس الراقي والأداء المتميز.

كما كشف الخالدي، أن مفاجآت شركة A Music مستمرة، واعدًا الجمهور بسلسلة من الفعاليات والحفلات التي ستثري المشهد الفني في الكويت، وتجمع بين الأصالة والتجدد، بما يليق بذائقة الجمهور الكويتي العاشق للفن الراقي.