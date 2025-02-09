بالصور.. عمرو دياب يتألق في ليلة شتوية بقلب القاهرة

كتب -هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا خاصا مساء أمس السبت، بأحد فنادق القاهرة وسط حضور جماهيري كبير .

وشهد الحفل حضور مجموعة من رجال الأعمال والمجتمع ولفيف من الشخصيات العامة .

وتألق الهضبة خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيه منها يا أنا يا لأ ، ده لو اتساب، بحبه، وانت الحظ، و غلاوتك.

كما غنى الهضبة مجموعة من أغانيه القديمة في ميدلي خاص مثل نور العين، قمرين، العالم الله.

ولم ينسى عمرو دياب أن يغني لجمهور الحفل أغنية يا قمر التي صدرت في ألبوم مكانك .

وفي نهاية الحفل انطلقت الألعاب النارية مع صوت الفنان عمرو دياب الذي اختتم الغناء بأغنية هتدلع التي أصبحت مسك الختام في حفلاته .

وعلى صعيد آخر، يستعد عمرو دياب لاحياء حفل غنائي كبير في مملكة البحرين يوم ٤ أبريل القادم وذلك على مسرح "بيون الدانة"

كما يحيي في اليوم التالي الموافق ٥ أبريل حفلا كبيرا في أبو ظبي .

