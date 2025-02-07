بالصور| مروة ناجي تصل بيروت وتستعد لإحياء ذكرى وفاة أم كلثوم

كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان، مساء يوم السبت 8 فبراير، بمناسبة مرور 50 عاما على وفاة "كوكب الشرق" أم كلثوم.

ووصلت مروة إلى بيروت قبل ساعات، لتبدأ البروفات على الأغاني التي سيتضمنها برنامج الحفل، إذ من المقرر أن تغني باقة متنوعة من أشهر أغاني "الست" التي قدمتها في مراحل مختلفة من مشوارها الفني الطويل.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي كانت طرحت مؤخرا أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد، وحملت عنوان "أنا مش قد غيابك" وتعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج والملحن مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هاني محروس وإخراج أحمد أسامة.

أم كلثوم توفيت في فبراير عام 1975، وتركت عددا كبيرًا من الأغاني التي مازال الجمهور يرددها إلى اليوم وبعد مرور 50 عاما على رحيلها، ومنها: ألف ليلة وليلة، هذه ليلتي، هو صحيح الهوا غلاب، للصبر حدود، سيرة الحب، بعيد عنك، ودارت الأيام.