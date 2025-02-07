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حلمي عبدالباقي يطرح "كفاية جراح" على "يوتيوب" (فيديو)

01:00 ص الجمعة 07 فبراير 2025

حلمي عبدالباقي

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كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب حلمي عبدالباقي، أغنيته الجديدة "كفاية جراح" على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخراني وتوزيع رامي المصري

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وتقول بعض كلمات الأغنية: أنا قلبي يا دنيا فاض بيه.. إنتي بتعملي فيه كده ليه، بتجرحي من غير أسباب، رخيلي يا عمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب.. يعني أنا مش معمولي حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح".

يذكر أن، حلمي عبد الباقي طرح مؤخرا أغنية "عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري.

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حلمي عبدالباقي أغنية كفاية جراح كفاية جراح يوتيوب
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