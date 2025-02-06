بالذكاء الاصطناعي.. حبيبة نجمة "إكس فاكتور" تطرح أولى أغانيها "قولي الحقيقة"

كتبت- منى الموجي:

كشفت المطربة حبيبة نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير إكس فاكتور، عن أغنيتها الأولى والتي تأتي بعنوان "قولي الحقيقة"، إذ طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية والغنائية.

أغنية قولي الحقيقة كلمات أحمد عبدالفتاح، ألحان حاتم عزت، توزيع جلال فهمي ومصطفى الأباصيري، توزيع وتريات هشام مصطفى، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، إخراج إيهاب ممدوح، واستخدمت خلالها الذكاء الاصطناعي .

وكانت الحلقات الأخيرة من برنامج إكس فاكتور شهدت خروج حبيبة من المنافسة، بعدما صوّت الفنان راغب علامة باستبعادها، بينما استبعد الفنان فايز السعيد، ناصر المشاري، ليضعا المطربة رحمة رياض، في حيرة وقالت "وضعتوني بالبرنامج حتى تخرج مواهب للنور وليس لاستبعادها"، لكنها في النهاية أعطت الفرصة لناصر المشاري، واستبعدت حبيبة من المنافسة.

وضمت لجنة تحكيم الموسم الثاني من البرنامج: راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض.