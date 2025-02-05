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وائل جسار يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "100 إحساس"

04:00 م الأربعاء 05 فبراير 2025

وائل جسار

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كتبت- نوران أسامة:

كشف المطرب اللبناني وائل جسار، عن موعد طرح أغنيته الجديدة "100 إحساس".

وروج "جسار" للأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الدعائي الخاص بها، وعلق:

"استنوا أغنيتي الجديدة 100 إحساس الأربعاء الساعة 7 على يوتيوب وكل منصات الاستماع".

من جهة أخرى، يستعد وائل جسار لإحياء حفلا غنائيا جديدا في عيد الحب يوم 15 فبراير الجاري بأستراليا.

يذكر أن، آخر أعمال وائل جسار أغنية "كل وعد" وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد الزعيم.

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وائل جسار اغنية 100 احساس يوتيوب
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