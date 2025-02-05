منة فاضل تطرح كليبها الجديد "متعلقة في قشاية" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة منة فاضل، كليبها الجديد "متعلقة في قشاية" ثاني أغاني ألبومها الذي يحمل اسم "حالة اكتئاب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "متعلقة في قشاية" من كلمات محمد جشم وألحان علاء الراوي، وجيتار محمد مغربي، وتوزيع حاتم محسن، وإنتاج معتز عرموش، والكليب من إخراج عمرو عصام.

وتقول مطلع كلمات أغنية "متعلقة في قشاية": "العمر بيجري وبيعدي، والبعد مابيفيدش في حاجة، وأنا ايه يغصبني اني استنى واحد مش فارقة معاه حاجة، مابقتش أنا عاملة حساب حاجة، متعلقة في قشاية جوه حكاية مش مفهومة

مش قادرة أعيش متسابة ياما كتير ببات مظلومة، مابقيتش باقية خلاص على العشرة والأيام، اديت سنين إخلاص، وفي الآخر طلعت بكام".

ويعد ألبوم "حالة اكتئاب" أول ألبومات منة فاضل مع شركة sms للإنتاج الفني، بعد تعاونهما معا في عدد من الأغاني السينجل التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور ونسبة مشاهدات عالية.

يذكر أن، الجهة المنتجة sms تعاونت في وقت سابق مع المطرب عمر كمال بأغنية "الساحر" وأحمد عبده بأغنية "قدرت إزاي"، وأغنية "متحسبونيش" ومنة فاضل بأغنية "مستفز" ، و "مكاني"، و "مابقتش بخير"، ومحمود معتمد بأغنية "عدم الإزعاج"، ونورهان درويش بأغنية "هنا غزة"، وغيرهم.