رمضان 2025.. طرح أغنية "إسكندراني" من مسلسل "العتاولة 2"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "MBC مصر"، أغنية "إسكندراني"، من مسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "MBC مصر"، أغنية "إسكندراني، عبر موقع "فيسبوك": "نداء لكل الإسكندرانية، إسكندراني أنا دمي حامي.. ولما بحضر بعمل دوشة وقلق، أغنية إسكندراني من مسلسل العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا..

"فستان جريء".. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور وريم سامي تعلق



بفستان قصير.. بشرى تشارك جمهورها أحدث ظهور لها



