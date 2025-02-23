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رمضان 2025.. طرح أغنية "إسكندراني" من مسلسل "العتاولة 2"

07:13 م الأحد 23 فبراير 2025
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    احمد السقا وزينة في احداث مسلسل العتاولة 2
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "MBC مصر"، أغنية "إسكندراني"، من مسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "MBC مصر"، أغنية "إسكندراني، عبر موقع "فيسبوك": "نداء لكل الإسكندرانية، إسكندراني أنا دمي حامي.. ولما بحضر بعمل دوشة وقلق، أغنية إسكندراني من مسلسل العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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أحمد السقا العتاولة2 فيفي عبده مسلسلات رمضان 2025 زينة طارق لطفي
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