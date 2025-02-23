غدًا.. وزارة الثقافة تحتفي بكوكب الشرق أم كلثوم بمسرح الهناجر

كتبت- منال الجيوشي:

يستعد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، ضمن برنامج فعاليات المركز الفنية الدورية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدا الاثنين الموافق ٢٤ فبراير، بمسرح الهناجر، تحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويقام الحفل في إطار فعاليات وزارة الثقافة خلال هذا العام، باعتباره عامًا خاصًا يحمل اسم كوكب الشرق، والذي أعلن عنه الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة؛ بالتزامن مع الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني التراثية لكوكب الشرق أم كلثوم منها: موسيقى "غني لي شوي شوي"، يعقبها "سيرة الحب"، "مصر التي في خاطري"؛ غناء: الفنانة أنغام مصطفى، "هو صحيح الهوى غلاب"؛ غناء: الفنان أحمد محسن، "إنت عمري"، "دارت الأيام"؛ غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بموسيقى "ألف ليلة وليلة".

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