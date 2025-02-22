عمر العبداللات يحيي حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي بحضور نجوم كرة القدم

كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب عمر العبداللات مساء الخميس 20 فبراير، حفل افتتاح ستاد بنغازي الدولي في ليبيا، والذي شهد حضور نجوم كرة القدم، إلى جانب تواجد جماهيري كبير.

تألق عمر في الحفل وقدم خلاله أغنية خاصة من كلماته وألحانه وتوزيع محمد القيسي بمناسبة حفل الافتتاح.

شهدت الاحتفالية مباراة ودية في لعبة كرة القدم، لإعلان عودة الحياة للملعب بعد افتتاحه، وكان من بين الحضور نجوم الكرة العالميين صامويل إيتو، باتريك كلويفرت وكلارنس سيدورف.

كان الفنان الأردني عمر العبداللات أحيا في مطلع فبراير الجاري حفلا كبيرًا أقيم ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر بالأردن، وتم تنظيمه بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وتألق عمر العبداللات في الحفل وقدم عددا كبيرا من أغانيه، وسط حضور جماهيري ضخم، إذ تضمن برنامج الحفل باقة متميزة من أشهر أغانيه، منها: أغنية "تدرى تمنيتك"، وأغنية "إلنا الله"، وأغنية "كيف الهمة".