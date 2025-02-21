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عصام صاصا يقدم أغنية مسلسل "ولاد الشمس"

11:44 م الجمعة 21 فبراير 2025

عصام صاصا

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شاركت قناة ON E الفضائية، جمهورها أغنية مسلسل ولاد الشمس من بطولة محمود حميدة وطه دسوقي وأحمد مالك المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025.

وحددت الشركة المتحدة، النصف الأول من شهر رمضان لعرض مسلسل "ولاد الشمس"، إذ تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

مسلسل ولاد الشمس، من تأليف مهاب طارق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف وغادة طلعت وجالا هشام ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

عصام صاصا ولاد الشمس محمود حميدة مسلسلات رمضان 2025
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