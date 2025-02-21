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بصوتها.. ابنة أصالة تُغني "أتحدى العالم" لـ صابر الرباعي والجمهور يعلق (فيديو)

05:13 م الجمعة 21 فبراير 2025

شام الذهبي

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كتب- هاني صابر:

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها تغني فيه أغنية "أتحدى العالم" للمطرب صابر الرباعي.

ونشرت ابنة أصالة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "والله أنا آسفة يا صابر.. دمرت العالم بصوتي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صوت رائع، يا شام دمرتي الدنيا في صوتك وجمالك، الله يوفقك لا تغني، تجنني ما شاء الله، جمالك يا بنت صولا".

على جانب آخر، كان أنس نصري شقيق أصالة نصري، احتفل مؤخرا بعودة أغنيتها "60 دقيقة" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد حذفها.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مبروك علينا عودة ٦٠ دقيقة حياة بعد أسابيع من الغياب القسري وانتصار الفن على العرقلة والتحديات".

يذكر أن، ألبوم "60 دقيقة حياة" لـ أصالة نصري ضم عدة أغنيات منها "سؤال بسيط"، و "ملهمته الوحيدة"، و "عايشة على اللي فات"، و"على إيه"، و"مواقف مؤلمة"، و"الورد البلدي"، و"بعدك عني"، و"منازل".

شام الذهبي إنستجرام شام الذهبي أصالة نصري صابر الرباعي أغنية أتحدى العالم
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