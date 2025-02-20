يوسف عادل يستعد لطرح تجربته الغنائية الأولى "من سنين"

‎كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان يوسف عادل لطرح تجربته الغنائية الأولى "من سنين" بعد ساعات على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واختار يوسف طرح أغنيته في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت 21 فبراير، كاشفا عن قيامه أيضا بإخراج الفيديو كليب الخاص بها، ويقول مطلعها: "من سنين، كان قدامي الحياة، عمري بيمشي في طريق مش مختاره أنا، فجأة لقيت العمر ده ذكريات صور من وقت فات مش شايف فيها أنا في الحياة في رحلة ماعشنهاش ودنيا ماشوفنهاش".

يوسف عادل مصمم أفيشات وامتد مشوارها لـ25 عاما صمم خلالها بوسترات الأفلام وشارك في صناعة الهوية البصرية للأعمال الفنية، وقدم بوسترات لأعمال مثل أفلام: الحريفة، أهل الكهف، كازابلانكا، حملة فريزر، لا تراجع و لا استسلام، الدادة دودي، هروب اضطراري"، ومن المسلسلات "راس الغول، جعفر العمدة، سفاح الجيزة، غرفة ٢٠٧، الكبير أوي، نسل الأغراب"، ومسرحيات "الملك لير، وعلاء الدين، وأنستونا".

‎وقال يوسف عن دخوله عالم الغناء في بيان صحفي "لم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة، فالموسيقى لم تكن يوما بعيدة عني بل كانت دائما جزءا من حياتي الفنية والشخصية، وتعود جذورها إلى أيام الدراسة الجامعية، إذ كنت أشارك في الحفلات إلى جانب أخويا وصديق عمري النجم تامر حسني، وأثرت بشكل كبير في حبي للموسيقى، ولذلك بعد سنوات من العمل خلف الكواليس، قررت أن أٌقدم تجربتي الغنائية الأولى، ليس فقط كمغنٍ، بل أيضًا كمخرج لأول مرة".

‎وأضاف أغنية "من سنين": "أعمل عليها منذ عام تقريبا لوضع كل التفاصيل الخاصة بها، فهذا العمل يمثل بداية مرحلة جديدة إلى جانب عملي كمصمم، وسيكون متاح على جميع المنصات السمعية والبصرية، كدعوة للجمهور لاكتشاف جانب آخر لم أقدمه من قبل إلى جانب عملي في مجال تصميم البوسترات".