وفاة الشاعر الغنائي أمل الطائر بعد صراع طويل مع المرض



كتب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الشاعر أمل الطائر، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد الفنان أحمد العيسوي عضو نقابة المهن الموسيقية، وفاة الشاعر أمل الطائر بعد صراع طويل مع المرض، ولم يكشف عن موعد تشييع الجنازة ومكانها.

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة، تحديدا حي شبرا، 1959، إذ أن والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر.

ونشأ الطائر وسط عائلة فنية، كما أنه كان شاعرًا موهوبًا، إذ كتب لمطربين كثيرة مثل: "هاني شاكر، وحسن الأسمر، وسامو زين، وحمادة هلال، وعبد الباسط حمودة".