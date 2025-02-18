وفاة الشاعر أمل الطائر.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

كتب- مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، الشاعر الغنائي أمل الطائر، بعد معاناته من أزمة صحية.

منال النبوي "زوجة الشاعر الراحل "أعلنت الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتبت،:"حبيبى وأبويا وأخويا وابنى وصاحبى وونسي في الدنيا سابني وراح، انا لله وانا إليه راجعون ، توفي إلى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم أمل الطائر ".

وتابعت،:"صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر هاتكون بالمسجد أمام مستشفى البكري العام، والدفن في الشرقية، والعزاء أمام المقبرة".

الشاعر الراحل، نقل الاسبوع الماضي، إلى المستشفى، إثر معاناته من وجود مياه على الرئة، قبل تدهور حالته الصحية، وحدوث نزيف داخلي، و توقف عضلة القلب.

وعانى الشاعر الكبير أمل الطائر، من عدة أزمات صحية، وخضع للعلاج بسبب جلطات بالمخ، وسيولة الدم.، وأجرى جراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

الشاعر أمل الطائر، يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 1000أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة، تحديدا حي شبرا، 1959، إذ أن والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر.