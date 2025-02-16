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رمضان 2025.. هل يقدم رضا البحراوي تتر مسلسل "الغاوي"؟

01:10 م الأحد 16 فبراير 2025

رضا البحراوي

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كتب- مصطفى حمزة:

دخل المطرب رضا البحراوي، قائمة نجوم الغناء الشعبي، المشاركين بالغناء في مسلسلات رمضان 2025.

مصدر مقرب من المطرب رضا البحراوي، فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "ما يتردد عن تقديم رضا، أغنية مقدمة مسلسل (الغاوي) للفنان أحمد مكي، غير صحيح".

وتابع: "رضا رحب بالتواجد في مسلسل (العتاولة 2)، وتقديم أغنية (أتقل ناس في البلد)، وهي من كلمات وألحان محمود هلال، توزيع محمد حريقة، ولديه عروض للمشاركة في مسلسلات أخرى، ولكنه لم يحسمها".

مسلسل العتاولة 2 إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، زينب العبد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.


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