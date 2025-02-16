كاظم الساهر يطرح أحدث أغانيه "عيد الحب"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان كاظم الساهر أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عيد الحب"، وهي من كلماته وألحانه، توزيع ميشال فاضل.

ونشر "القيصر" مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مين هو اللي طلب أغنية جديدة في عيد الحب؟ بأمر عيونك اللي تحب".

وحققت الأغنية منذ طرحها في 14 فبراير، أكثر من 300 ألف مشاهدة، ودخلت ضمن قائمة المحتوى الرائج على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

يُذكر أن كاظم الساهر طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "مع الحب"، والذي يضم 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه.

جدير بالذكر أن المطرب كاظم الساهر التقى جمهوره يوم 30 يناير الماضي، وأحيا حفلا على مسرح قصر الإمارات في أبو ظبي، قدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الحضور.

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