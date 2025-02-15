وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب مع جمهور الأوبرا ويسافر إلى السعودية للاحتفال بيوم التأسيس

كتبت- منى الموجي:

قدم عازف الجيتار وحيد ممدوح فاصلا موسيقيا من 30 دقيقة، على المسرح الكبير في حفل أقامته دار الأوبرا المصرية بالقاهرة ضمن برنامج احتفالها بعيد الحب.

وحيد قدم فقرته مع المايسترو حازم القصبجي والفرقة القومية العربية للموسيقى وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وعزف "سهر الليالي" كلمات وألحان إلياس الرحباني، والتي قدمتها فيروز في السبعينيات، وغناها معه الحضور بالمسرح الكبير، كما قدم أغنية "أول مرة تحب يا قلبي" التي قدمها عبدالحليم حافظ عام 1957 كلمات إسماعيل الحبروك وألحان منير مراد، ولكن بتوزيعات موسيقية جديدة تتناسب مع الجيتار محافظا على اللحن الأصلي، وفور انتهائه من العزف طالبه الجمهور بإعادة تقديم المقطوعات مرة أخرى.

وأعرب وحيد في بيان صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل وتواصله مع الجمهور.

جدير بالذكر أن وحيد ممدوح توجه بعد الحفل إلى مطار القاهرة وسافر إلى الرياض، حيث يشارك في الاحتفالات الخاصة بيوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية، من خلال حفل "جلسة بين النجوم" مع المطربة نوال والمطربة أحلام، وحفل الفنان عبدالمجيد عبدالله.