مروان خوري وعبير نعمة يشعلان حديقة الشهيد بأغانيهما وسط حضور جماهيري كبير(صور)

كتب- هاني صابر:

في ليلة موسيقية استثنائية، أحيا الفنان القدير مروان خوري والفنانة المتألقة عبير نعمة أمسية طربية رومانسية على المسرح المفتوح في حديقة الشهيد، وسط حضور جماهيري غفير تفاعل على مدار ثلاث ساعات مع أجمل الأغنيات وأنغام الفرقة الموسيقية.

لحظات استثنائية

حفل مروان خوري وعبير نعمة الذي أنتجته شركة A Music برئاسة أحمد الخالدي، تميز بأجواء موسيقية راقية، وكان الحدث الأبرز خلاله هو الدويتو الرومانسي المفاجئ الذي جمع خوري ونعمة في أغنية “وينك”، والذي أضفى طابعًا خاصًا على الأمسية، حيث تمازجت أصواتهما بتناغم ساحر زاد من حماس الجمهور.

استقبال حافل

افتتحت الحفل الفنانة عبير نعمة، حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من الترحيب، لتأسر الحضور بمجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الكلاسيكي والرومانسي، منها “صدقني نسيتك”، “كل ما تقلي”، “لما أطلع بعيونك”، “قلي حبيبي” و “بعدني بحبك”، في ظل تفاعل كبير أضفى على الأجواء طابعًا مميزًا.

وأعربت عبير نعمة في تصريح صحفي، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مؤكدة أن التعاون مع A Music كان مثمرًا، وقالت: “هذا هو حفلي الثاني خلال فترة قصيرة، وأنا سعيدة بالمستوى المتميز الذي ظهر به الحفل والتفاعل الرائع من الجمهور. أتطلع للقائهم مجددًا قريبًا".

إحساس موسيقي

أما النجم مروان خوري، فكان فارس الوصلة الثانية، حيث اعتلى المسرح وسط تصفيق حار، ليبدأ بأغنيته “علقتني”، قبل أن يفاجئ الجمهور بالدويتو المميز مع عبير نعمة. ولم تخلو فقرته من لمسته الموسيقية الخاصة، حيث عزف على البيانو وأطرب الحضور بأجمل أغنياته، ومنها “كل القصائد”، “أكبر أناني”، “حدا عارف”، “بتمون”، “معقول” و**“سلم علي”**.

وفي تصريح له، عبر مروان خوري عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري، مشيرًا إلى مكانة الجمهور الكويتي المميزة لديه، وقال: “جمهور الكويت يمتلك ذائقة فنية رائعة، وكل حفلاتي هنا لها طابع خاص.”

نجاح تنظيمي

من جهته، أعرب أحمد الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة A Music، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الفني المميز، مشيرًا إلى أن الحفل جمع اثنين من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية، واللذين يتمتعان بحضور خاص وصوت استثنائي.

وأكد الخالدي، أن ضمن رؤية الشركة سيكون هناك تنوع في إقامة الحفلات خلال الفترة المقبلة.

كما كشف الخالدي عن استمرار مفاجآت A Music، واعدًا الجمهور بسلسلة من الفعاليات والحفلات التي ستثري المشهد الفني في الكويت، مقدمًا مزيجًا من الأصالة والتجدد بما يليق بذائقة الجمهور العاشق للفن الراقي.

تعاون رمضاني

كشف الفنان مروان خوري عن تعاون يجمعه والفنانة عبير نعمة من خلال تتر مسلسل رمضان، مشيرا الى النجاح الكبير الذي حققته أغنية "لمين عايش" التي جمعته مع الفنان صابر الرباعي.