الموسيقار عمر خيرت يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ:"تحيا مصر و المملكة"

كتب-هاني صابر:

وجه الموسيقار عمر خيرت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.



وقال عمر خيرت: "بشكركم علي التكريم لن أنساه مدى حياتي.. ويعني ليا شئ كبير و بشكر معالي المستشار تركي آل شيخ علي رعايته للفن بهذا الأسلوب الرائع والراقي وبشكر المملكة العربية السعودية وتحيا مصر وتحيا المملكة ويحيا العالم العربي".



وأقامت اليوم هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ حفلا ضخما تكريما للموسيقار عمر خيرت تحت عنوان "ليلة عمر خيرت"، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بقيادة المايسترو وليد فايد وسط عدد من نجوم الفن.