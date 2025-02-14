أيمن سليم يحتفل بطرح "أسوأ حاجة حصلتلي" بمناسبة عيد الحب

كتبت-سهيلة أسامة:

شارك المؤلف أيمن سليم متابعيه عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وانستجرام، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم" أسوأ حاجة حصلتلي" بمناسبة عيد الحب.

وكشف السيناريست أيمن سليم عن فريق عمل الأغنية وكتب:" للمطربة أغنية أحمد، بعنوان "أسوأ حاجة حصلتلي"، كلمات أيمن سليم، ألحان أحمد مهنى توزيع محمد شفيق.

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بكلماتها، وقدم التهاني بمناسبة طرحها.

وينتظر أيمن سليم عرض مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، غادة طلعت، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



يذكر أن السيناريست أيمن سليم قدم مؤخرا عدد من الأعمال الدرامية الناجحة من بينها حواديت الشانزليزية بطولة إياد نصار وإنجي علي وداليا مصطفى، ودايما عامر بطولة مصطفى شعبان، و"أزمة منتصف العمر" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور وعرض مطلع عام 2023.



