تركي آل الشيخ يكرم عمر خيرت في حفل موسيقي استثنائي بالرياض (فيديو)

كتب - معتز عباس:

كرّم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال حفل موسيقي مميز ضمن فعاليات موسم الرياض.

خلال الحفل، قدّم آل الشيخ جائزة تكريمية لعمر خيرت، تمثلت في مجسم بيانو، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات.

وأحيا الموسيقار المصري أمسية موسيقية استثنائية على مسرح بكر الشدي بمدينة الرياض، تضمنت تقديم مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، منها: افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، اللقاء الثاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زي الهوى، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.

وحظي الحفل بحضور جماهيري واسع، حيث عبّر الجمهور عن إعجابه بالأداء الموسيقي الفريد لعمر خيرت، وسط أجواء مفعمة بالإبداع والاحتفاء بالفن الراقي.

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