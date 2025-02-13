بالفيديو.. عمر خيرت يبدع في عزف مقطوعات من "ضمير أبلة حكمت" و"قضية عم أحمد"

كتب - معتز عباس:

انطلقت منذ قليل حفلة الموسيقار عمر خيرت، على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وأبدع عمر خيرت والكورال الموسيقي في عزف مقطوعات موسيقية، من افتتاحية مصرية، قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت، وغيرها.

تقام الاحتفالية تكريما لمشوار عمر خيرت الكبير في مجال الموسيقى، والتي شهدت تقديم أشهر مؤلفاته الموسيقية.

تنقل شاشة "MBC مصر الليلة الخميس على الهواء من مسرح بكر الشدي بالرياض الحفل الاستثنائي الذي يُقيمه موسم الرياض للاحتفاء بالموسيقار الكبير عمر خيرت ورحلته الطويلة مع الإبداع الموسيقي.

ويُقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الموسيقية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور بالإضافة لعدد كبير من المُفاجآت.

اقرأ أيضا..

بحضور تركي آل الشيخ.. انطلاق حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن (فيديو)

بالفيديو.. حمو بيكا يرقص احتفالًا بالإفراج عنه