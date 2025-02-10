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بعد نفاد تذاكر 23 فبراير.. الإعلان عن حفل إضافي لإحياء ذكرى أم كلثوم

08:04 م الإثنين 10 فبراير 2025
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    سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم
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    أم كلثوم
  • عرض 10 صورة
    أم كلثوم
  • عرض 10 صورة
    أم كلثوم
  • عرض 10 صورة
    أم كلثوم
  • عرض 10 صورة
    أم كلثوم
  • عرض 10 صورة
    أم كلثوم
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    المطربة أم كلثوم
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    أم كلثوم تحيي حضور حفلها
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كتبت- منى الموجي:

يستعد المتحف المصري الكبير لإحياء ذكرى مرور 50 سنة على رحيل "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، بحفل إضافي يوم 24 فبراير وذلك بعد نفاد جميع تذاكر الحفل المقرر إقامته يوم 23 فبراير فور الإعلان عنه.

يحيي الحفلان المطربة مي فاروق والمطربة ريهام عبدالحكيم، ويقدمان عددا من أشهر أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

وأعلنت شركة RMC المنظمة للحفل أن تذاكر الحفل الإضافي تم طرحها، ويتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.

من جانبه، قال أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب للشركة المنظمة للحفلين، في بيان صحفي "هذا الحفل يأتي تخليدًا للفن الأصيل وتقديرًا لسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على رحيل كوكب الشرق، كما تسعى الشركة أيضًا من خلال تنظيم وإقامة الحفلات الفنية في مصر للتركيز على الموسيقى والفن الأصيل ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة".

جدير بالذكر أن أم كلثوم رحلت عن عالمنا في مثل هذا الشهر فبراير عام 1975، وتركت عشرات الأغاني التي مازالت تؤثر في وجدان الشعوب العربية، ومن بين أشعر أعمالها: الأطلال، بعيد عنك، هجرتك، هو صحيح الهوا غلاب، يا مسهرني، مصر تتحدث عن نفسها، أنت عمري، للصبر حدود، هذه ليلتي، يا ليلة العيد، القلب يعشق كل جميل، أنساك.

أم كلثوم مي فاروق ريهام عبدالحكيم المتحف المصري الكبير هذه ليلتي هجرتك القلب يعشق كل جميل أنساك الأطلال
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